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لبنان

حواجز أمنيّة في طرابلس.. ما سببها؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 15:45
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أقامت عناصر من مفرزة استقصاء الشمال، مساء اليوم الثلاثاء، حواجز أمنية في مختلف شوارع مدينة طرابلس.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن تلك الإجراءات تأتي في إطار حفظ الأمن والأمان في المدينة.
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