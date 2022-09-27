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لبنان

توتر وإطلاق نار.. إشكالٌ مُسلّح بين عائلتين في طرابلس

Lebanon 24
27-09-2022 | 16:11
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وقع إشكال مُسلّح بين عائلتين في محلة سوق السمك - طرابلس تخلله إطلاق نارٍ.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن الإشكال لم يُسفر عن تسجيل إصابات في الأرواح، في حين فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بما جرى.
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