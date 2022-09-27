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لبنان

إنجازٌ جديد.. هذا ما فعلته "مخابرات الجيش" في البقاع

Lebanon 24
27-09-2022 | 16:48
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مديرية المخابرات في البقاع أوقفت عصابة مؤلفة من سوريين بتهمة التهريب غير الشرعي عبر البحر في محيط بلدة سعدنايل. 

كذلك، وأوقفت المديرية المذكورة في المعلقة - زحلة عصابة سرقة مؤلفة من سوريين، وضبطت 5 سيارات مسروقة جرى نقلها إلى قيادة منطقة البقاع. 
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