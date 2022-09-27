ربطت مصادر معنية بين خلفية الفيول الإيراني وإمكانية استفادة لبنان منه، وتحرُّك سفيرة دولة كبرى، ومعها عروض جديدة - قديمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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