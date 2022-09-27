دعم أزال الالتباس

يبدو أن أحد المرشحين للرئاسة الأولى، سمع من حليف قوي دعماً أزال ما كان التبس من شكوك وتقلبات خلال الفترة الرئاسية التي شارفت على الإنتهاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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