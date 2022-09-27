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لبنان

دعم أزال الالتباس

Lebanon 24
27-09-2022 | 17:09
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يبدو أن أحد المرشحين للرئاسة الأولى، سمع من حليف قوي دعماً أزال ما كان التبس من شكوك وتقلبات خلال الفترة الرئاسية التي شارفت على الإنتهاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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