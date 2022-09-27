24
o
بيروت
31
o
طرابلس
3
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
4
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دعم أزال الالتباس
Lebanon 24
27-09-2022
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن أحد المرشحين للرئاسة الأولى، سمع من حليف قوي دعماً أزال ما كان التبس من شكوك وتقلبات خلال الفترة الرئاسية التي شارفت على الإنتهاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يلتقي في هذه الأثناء وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يلتقي في هذه الأثناء وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل
28/09/2022 08:35:21
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد
Lebanon 24
ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد
28/09/2022 08:35:21
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مرشحين أعلنوا خوض معركة الرئاسة اللبنانية
Lebanon 24
4 مرشحين أعلنوا خوض معركة الرئاسة اللبنانية
28/09/2022 08:35:21
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الريحاني المرشحة لرئاسة الجمهورية: لبنان هو آخر دولة قد تقيم علاقات مع "إسرائيل"
Lebanon 24
الريحاني المرشحة لرئاسة الجمهورية: لبنان هو آخر دولة قد تقيم علاقات مع "إسرائيل"
28/09/2022 08:35:21
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الاسماء يقترحها "نواب التغيير" للرئاسة
Lebanon 24
هذه الاسماء يقترحها "نواب التغيير" للرئاسة
03:15 | 2022-09-27
27/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة اميركية للجيش وتسهيلات لتسريح العسكريين
Lebanon 24
هبة اميركية للجيش وتسهيلات لتسريح العسكريين
03:30 | 2022-09-27
27/09/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولّدات.. هذا ما يفعلونه
Lebanon 24
بدعة جديدة لأصحاب المولّدات.. هذا ما يفعلونه
03:45 | 2022-09-27
27/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2022-09-28
"قوارب الموت" تقلق الاوروبيين
01:15 | 2022-09-28
بعد دعوة بري: هل بات المجلس النيابي هيئة ناخبة فقط؟
01:00 | 2022-09-28
مزارعو التفاح في بشري غاضبون: "ما حدا سئلان عنا"! (صور)
01:00 | 2022-09-28
لا زيارة لرئيس الحكومة الى بعبدا قبل وقف العرقلة
23:26 | 2022-09-27
1100 موظف تركوا الخدمة خلال عامين.. الهجرة تفرغ الدوائر الرسمية!
23:23 | 2022-09-27
"مركب الموت".... عائلات بأكملها ابتلعتها المياه
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 08:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact