Advertisement

لبنان

حشيمي لـ"الأنباء" الكويتية: رئيس الجمهورية ليس للمسيحيين وحدهم

Lebanon 24
27-09-2022 | 18:21
A-
A+
Doc-P-994848-637999250079685380.jpg
Doc-P-994848-637999250079685380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب المستقل د. بلال حشيمي ان "لقاء النواب السنة في دار الفتوى أتى انطلاقا من حرص صاحب الدار سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، أولا على توحيد الصف السني حيال الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، مع الحفاظ على العلاقات المتينة والبناءة بين الطائفة السنية وكل شرائح المجتمع اللبناني، وثانيا على دعم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، لاسيما أن دار الفتوى تستشعر الخطر على الكيان اللبناني وعلى كل اللبنانيين دون استثناء".
Advertisement
واعتبر في حديث ل"الأنباء" الكويتية أن "المفتي دريان كان واضحا في كلامه عن مواصفات الرئيس المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، وذلك بالتوازي مع الثبات على اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، وعلى انهاء الاشتباك المصطنع بين اللبنانيين، والاهم على عودة لبنان الى الحضن العربي بعد ان تم عزله بسبب السياسات الملتوية للعهد وحليفه حزب الله، وبعد ان تحول بفضل تلك السياسات الى معبر لتهريب المخدرات إلى الدول العربية".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة السني هو لكل لبنان وليس للطائفة السنية وحدها، ويتم تكليفه بمشاركة النواب المسيحيين والشيعة انطلاقا من شراكتهم في صناعة القرار السياسي، ما يعني من وجهة نظر حشيمي ان للطائفة السنية دورا أساسيا لا بل طليعيا في اختيار رئيس الجمهورية الذي هو ليس للمسيحيين وحدهم، انما أيضا للسني والشيعي والدرزي والأقلوي، وذلك بمثل ما للمسيحيين من دور أساسي في تكليف رئيس الحكومة وانتخاب رئيس لمجلس النواب". (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-09-28
01:15 | 2022-09-28
01:00 | 2022-09-28
01:00 | 2022-09-28
23:26 | 2022-09-27
23:23 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website