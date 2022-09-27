رأى النائب المستقل د. بلال حشيمي ان "لقاء النواب السنة في دار الفتوى أتى انطلاقا من حرص صاحب الدار سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، أولا على توحيد الصف السني حيال الاستحقاقين الحكومي والرئاسي، مع الحفاظ على العلاقات المتينة والبناءة بين الطائفة السنية وكل شرائح المجتمع اللبناني، وثانيا على دعم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، لاسيما أن دار الفتوى تستشعر الخطر على الكيان اللبناني وعلى كل اللبنانيين دون استثناء".

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واعتبر في حديث ل"الأنباء" الكويتية أن "المفتي دريان كان واضحا في كلامه عن مواصفات الرئيس المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان، وذلك بالتوازي مع الثبات على اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، وعلى انهاء الاشتباك المصطنع بين اللبنانيين، والاهم على عودة لبنان الى الحضن العربي بعد ان تم عزله بسبب السياسات الملتوية للعهد وحليفه حزب الله، وبعد ان تحول بفضل تلك السياسات الى معبر لتهريب المخدرات إلى الدول العربية".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة السني هو لكل لبنان وليس للطائفة السنية وحدها، ويتم تكليفه بمشاركة النواب المسيحيين والشيعة انطلاقا من شراكتهم في صناعة القرار السياسي، ما يعني من وجهة نظر حشيمي ان للطائفة السنية دورا أساسيا لا بل طليعيا في اختيار رئيس الجمهورية الذي هو ليس للمسيحيين وحدهم، انما أيضا للسني والشيعي والدرزي والأقلوي، وذلك بمثل ما للمسيحيين من دور أساسي في تكليف رئيس الحكومة وانتخاب رئيس لمجلس النواب". (الأنباء الكويتية)