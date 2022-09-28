مزارعو التفاح في بشري غاضبون: "ما حدا سئلان عنا"! (صور)

نفذت مجموعة كبيرة من مزارعي التفاح في بشري، اعتصاما في بعض ارجاء المدينة.

وفقا للصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قام المزارعون برمي التفاح في الشارع بالاضافة الى اضرام النار، احتجاجا على التردي الحاصل في قطاع زراعة التفاح.

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وفي التفاصيل، يقوم التجار بشراء "قفص التفاح" من المزارع بمبلغ لا يتعدى الـ 2 دولار أميركي، في حين ان تكلفة الصندوق الواحد تبلغ أكثر بكثير من هذا الرقم.

وفي هذا السياق، يعبّر المزارعون عن استيائهم وغضبهم مشيرين الى ان "ما من احد يسأل عنهم وعن احوالهم، ولربما كان من الافضل ان تتم الانتخابات النيابية في موسم التفاح حتى يتم تصريف الانتاج بالشكل الصحيح.