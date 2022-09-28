28
o
بيروت
35
o
طرابلس
9
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
9
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخلافات تضرب"التيار".. فهل من "تكتل ضمن التكتل"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-09-2022
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يكن اجتماع الكوادر الذي دعا اليه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هادئاً، بل شهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد، حتى ان بعض الأصوات سمعت خارج الابواب المغلقة.
وبحسب المعلومات فان الاجتماع شهد انقساماً عموديا بين مجموعة من ثلاثة نواب وباسيل، لاسيما بعد القرارات التي اتخذها باسيل ولم ترق لهؤلاء النواب.
Advertisement
ولاحظ متابعون ان هؤلاء النواب وضع عليهم فيتو داخل التيار، وبدأ العمل على نواب جدد ليحتلوا الشاشات ويتحدثوا باسم "التيار"، منهم نواب انتخبوا حديثا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
12:25 | 2022-09-27
27/09/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-09-27
27/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-27
27/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:36 | 2022-09-28
الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية... كتل نيابية ونواب يعلنون مشاركتهم
05:00 | 2022-09-28
برّي أخرج "أرنباً"... هل يُنتخب الرئيس غداً؟
04:49 | 2022-09-28
بيان من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. ماذا فيه؟
04:48 | 2022-09-28
مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات العامة في هذا التاريخ
04:41 | 2022-09-28
مجموعة من المحتجين امام دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس
04:30 | 2022-09-28
"شو في خلف البحر" ؟... اللبنانيون يحزمون أمتعتهم
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 12:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 12:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 12:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact