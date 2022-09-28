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لبنان

الخلافات تضرب"التيار".. فهل من "تكتل ضمن التكتل"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2022 | 01:45
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لم يكن اجتماع الكوادر الذي دعا اليه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هادئاً، بل شهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد، حتى ان بعض الأصوات سمعت خارج الابواب المغلقة. 
وبحسب المعلومات فان  الاجتماع شهد انقساماً عموديا  بين مجموعة من  ثلاثة نواب وباسيل،  لاسيما بعد القرارات التي اتخذها باسيل ولم ترق لهؤلاء النواب.
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ولاحظ متابعون ان هؤلاء النواب وضع عليهم فيتو داخل التيار، وبدأ العمل على نواب جدد ليحتلوا الشاشات ويتحدثوا باسم "التيار"، منهم نواب انتخبوا حديثا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

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