"قوارب الموت" تقلق الاوروبيين

لا يبدو ان الدول الاوروبية وتحديدا فرنسا المهتمة بشكل لافت بالملف اللبناني تتغافل عما يحصل من عمليات هجرة غير شرعية من قبل اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان بإتجاه اوروبا.

ووفق المصادر فان احد كبار الديبلوماسيين اعتبر "ان الهجرة غير الشرعية من لبنان ستتضاعف بشكل هائل في حال استمر الانهيار الاقتصادي والمالي بالوتيرة الحالية، وهذا الامر سيشكل خطرا على بعض الدول الاوروبية".

وبحسب المصادر "فان موجات الهجرة غير الشرعية من لبنان الى اوروبا تعتبر احدى الخطوط الحمراء الاوروبية التي لا يجب تخطيها والتي تحدد السياسة العامة تجاه لبنان".