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لبنان

"الرقم المطلوب خارج الخدمة"... بلدية بدون اتصالات

Lebanon 24
28-09-2022 | 01:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه منذ بداية الدوام الرسمي لليوم، تبيّن ان خطوط الاتصالات الأرضية مقطوعة في بلدية طرابلس، ما ادى الى عرقلة العمل بشكل ملحوظ.
 
ووفقا للمعلومات، فان الانقطاع ناتج عن التأخر في تسديد الفواتير الخاصة بـ "أوجيرو".
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بلدية

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