"الرقم المطلوب خارج الخدمة"... بلدية بدون اتصالات

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه منذ بداية الدوام الرسمي لليوم، تبيّن ان خطوط الاتصالات الأرضية مقطوعة في بلدية طرابلس، ما ادى الى عرقلة العمل بشكل ملحوظ.

ووفقا للمعلومات، فان الانقطاع ناتج عن التأخر في تسديد الفواتير الخاصة بـ "أوجيرو".