عبدالله: هذا ما على البلديات والمستشفيات الحكومية القيام به

إنفاذا للمادة ١١٥ من الموازنة التي أقرها المجلس النيابي ،فأنه يتوجب على جميع رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ،ومدراء المستشفيات الحكومية ،تحضير ورفع لوائح موظفيهم وأجرائهم إلى وزارة المالية ،عبر وزارات الوصاية،وذلك من أجل صرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادات المقررة لهم ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 28, 2022

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "إنفاذا للمادة ١١٥ من الموازنة التي أقرها المجلس النيابي ، يتوجب على رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ،ومدراء المستشفيات الحكومية ،تحضير ورفع لوائح موظفيهم وأجرائهم إلى وزارة المالية ،عبر وزارات الوصاية،وذلك من أجل صرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادات المقررة لهم".