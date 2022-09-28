عبدالله: هذا ما على البلديات والمستشفيات الحكومية القيام به

إنفاذا للمادة ١١٥ من الموازنة التي أقرها المجلس النيابي ،فأنه يتوجب على جميع رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ،ومدراء المستشفيات الحكومية ،تحضير ورفع لوائح موظفيهم وأجرائهم إلى وزارة المالية ،عبر وزارات الوصاية،وذلك من أجل صرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادات المقررة لهم !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 28, 2022
إنفاذا للمادة ١١٥ من الموازنة التي أقرها المجلس النيابي ،فأنه يتوجب على جميع رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ،ومدراء المستشفيات الحكومية ،تحضير ورفع لوائح موظفيهم وأجرائهم إلى وزارة المالية ،عبر وزارات الوصاية،وذلك من أجل صرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادات المقررة لهم !