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لبنان

عبدالله: هذا ما على البلديات والمستشفيات الحكومية القيام به

Lebanon 24
28-09-2022 | 01:57
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "إنفاذا للمادة ١١٥ من الموازنة التي أقرها المجلس النيابي ، يتوجب على رؤساء اتحادات البلديات والبلديات ،ومدراء المستشفيات الحكومية ،تحضير ورفع لوائح موظفيهم وأجرائهم إلى وزارة المالية ،عبر وزارات الوصاية،وذلك من أجل صرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الزيادات المقررة لهم".
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