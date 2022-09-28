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لبنان
وهاب التقى نصرالله.. وهذا ما قاله بعد اللقاء
Lebanon 24
28-09-2022
|
02:13
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كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر: لقاء شامل مع سماحة السيد حسن نصرالله تناول لبنان والمنطقة : لبنان على أبواب نيل حقوقه كاملة . والهبة الإيرانية جاهزة وتنتظر لبنان.
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