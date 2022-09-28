وهاب التقى نصرالله.. وهذا ما قاله بعد اللقاء

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر: لقاء شامل مع سماحة السيد حسن نصرالله تناول لبنان والمنطقة : لبنان على أبواب نيل حقوقه كاملة . والهبة الإيرانية جاهزة وتنتظر لبنان.

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