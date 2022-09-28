الصايغ يغرّد عن دور المرأة السعودية...

تأتي القرارات بمنح المرأة السعودية دوراً أكثر فاعلية في المجتمع، في سياق الخطوات الثابتة والقرارات الرائدة التي تجسّد "رؤية السعودية 2030” وترسم رحلـة المملكة العربية السعودية نحو المسـتقبل المزدهر، ٢/١ pic.twitter.com/oPWb8gACEM
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 28, 2022
تأتي القرارات بمنح المرأة السعودية دوراً أكثر فاعلية في المجتمع، في سياق الخطوات الثابتة والقرارات الرائدة التي تجسّد "رؤية السعودية 2030” وترسم رحلـة المملكة العربية السعودية نحو المسـتقبل المزدهر، ٢/١ pic.twitter.com/oPWb8gACEM