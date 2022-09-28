الصايغ يغرّد عن دور المرأة السعودية...

غرد النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تأتي القرارات بمنح المرأة السعودية دوراً أكثر فاعلية في المجتمع، في سياق الخطوات الثابتة والقرارات الرائدة التي تجسّد رؤية السعودية 2030، وترسم رحلـة المملكة العربية السعودية نحو المسـتقبل المزدهر، وتجذّر أعمق وأصلب العلاقات بين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشعب المملكة بمختلف فئاته، من خلال الخطط التي تمنح الشباب والشابات تحديداً، المزيد من مساحات الحرية المسؤولة ليكونوا شركاء في صنع المستقبل الأكثر إشراقاً للمملكة خصوصاً، والدول العربية عموما".

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