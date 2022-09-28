"اللحظة تاريخيّة"... الريحاني: على النوّاب تحمّل مسؤوليّاتهم

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إعتبرت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني في بيان أن "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب الرئيس الخميس 29 الجاري بالخطوة المهمة وخصوصا انها تأتي ضمن الفترة المحددة في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، هي تأكيد أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يحصل في موعده الدستوري، وبالتالي من الملحّ ألّا ندخل بعد 31 تشرين الاول في فراغ في الموقع الدستوري الاول في البلاد".وختمت:" لا بدّ من تحمّل النوّاب مسؤوليّاتهم لإطلاق مسار إنقاذ الكيان واسترداد الدّولة. اللحظة تاريخيّة ولبنان ينتظر منّا التزاماً أخلاقيّا بتطبيقنا الدستور والعودة إليه مرجعيّة أولى وأخيرة".