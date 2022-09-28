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لبنان
بعد انخفاضها أمس.. أسعار المحروقات تحلق من جديد
Lebanon 24
28-09-2022
|
03:12
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 27000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 27000 ليرة والمازوت 34000 ليرة والغاز 11000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 677000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 694000 ليرة
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المازوت 810000 ليرة
الغاز 397000 ليرة
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