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لبنان

بعد انخفاضها أمس.. أسعار المحروقات تحلق من جديد

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:12
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 27000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 27000 ليرة والمازوت 34000 ليرة والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 677000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 694000 ليرة
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المازوت 810000 ليرة

الغاز 397000 ليرة
 
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البنزين

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