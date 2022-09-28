الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية... كتل نيابية ونواب يعلنون مشاركتهم

تتجه الأنظار الى المجلس النيابي غدا، حيث ستعقد اولى الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بدعوة من الرئيس نبيه بري.



وفي هذا الاطار، نقلت الـ "LBCI" توجهات بعض الكتل النيابية التي جاءت على الشكل التالي:

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القوات اللبنانية:

سنشارك في جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس وكثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة.

حركة أمل:

جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة إشارة انطلاق للإستحقاق الرئاسي.

كتلة الوفاء للمقاومة:

سنشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس ونأمل اكتمال النصاب ونتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.

"اللّقاء الديمقراطي":

وفي سياق متصل، أكدت مصادر "اللّقاء الديمقراطي" أنّ "القرار النهائي بما يخص حضور الجلسة يُتخذ مساءً، لكن وبصورة مبدئية نتجه نحو المشاركة".

النائب ميشال الدويهي:

غرّد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على "تويتر":"سنشارك وننتخب"، وذلك في إشارة إلى حضورة النواب التغييريين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

النائب حسن مراد:

غرّد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر": "لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة، سنشارك غدا في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه".

لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة.. سنشارك في جلسة الغد المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه

الاعتدال الوطني واللقاء النيابي

ووفقا للـ" "LBCI" اعلن كل من تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة حضورهما جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي.

كتلة النواب الأرمن

أعلنت كتلة النواب الأرمن انها ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب.