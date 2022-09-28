هل من ارتفاع في درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطا في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها ال 50 كم/س أحيانًا.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان يتحول الى حار نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.وللمستفيدين من الطاقة الشمسية طقس، فهذا الاسبوع صاف الى قليل الغيوم.- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية مع أجواء مائلة الى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح احيانًا في المناطق الشمالية والجنوبية.الخميس: صافٍ الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطا في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها ال 50 كم/س أحيانًا.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.السبت: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة خلال ساعات الصباح الأولى مما يتشكّل الضباب على مستويات منخفضة.