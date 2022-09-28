Advertisement

لبنان

هل من ارتفاع في درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:26
A-
A+
Doc-P-994960-637999577082408123.jpg
Doc-P-994960-637999577082408123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطا في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها ال 50 كم/س أحيانًا.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان يتحول الى حار نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة. 
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.

وللمستفيدين من الطاقة الشمسية طقس، فهذا الاسبوع صاف الى قليل الغيوم.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية مع أجواء مائلة الى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح احيانًا في المناطق الشمالية والجنوبية.

الخميس:  صافٍ الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطا في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها ال 50 كم/س أحيانًا.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

السبت:  قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة خلال ساعات الصباح الأولى مما يتشكّل الضباب على مستويات منخفضة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:14 | 2022-09-28
06:00 | 2022-09-28
05:00 | 2022-09-28
04:36 | 2022-09-28
07:18 | 2022-09-28
08:01 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website