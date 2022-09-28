فوق هذه المناطق... طيران حربي على علو منخفض

سمع تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي وعلى ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ و الجولان المحتل.



كما يحلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة مرجعيون على علو منخفض وفوق منطقة جزين على علو متوسط، وفوق بيروت وكسروان أيضاً.

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