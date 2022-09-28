مراد: التسليم للفراغ خطيئة

لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة.. سنشارك في جلسة الغد المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) September 28, 2022

غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر": "لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة، سنشارك غدا في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه".