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لبنان

مراد: التسليم للفراغ خطيئة

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:39
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غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر": "لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة، سنشارك غدا في الجلسة  المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه".
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