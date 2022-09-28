مراد: التسليم للفراغ خطيئة

لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة.. سنشارك في جلسة الغد المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) September 28, 2022
لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة.. سنشارك في جلسة الغد المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه