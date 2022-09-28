"يا رب"... تغريدة جديدة لغادة عون!

La beautè de la veritè
يا ريت منشوف عدالة ببلدنا ضد من أفقر الشعب ونهبه وحول امواله الى الخارج وترك الناس المعترة التي لاسند لها محرومة من جنى عمرها تتسول المصارف لتعطيها الفتات من مالها بينمايعمل البعض لمنع استعادة للمال المهرب وتحميل المودع كل الخسارة.يا رب لماذا هذا الظلم https://t.co/qQTKnub49P
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) September 28, 2022
La beautè de la veritè
يا ريت منشوف عدالة ببلدنا ضد من أفقر الشعب ونهبه وحول امواله الى الخارج وترك الناس المعترة التي لاسند لها محرومة من جنى عمرها تتسول المصارف لتعطيها الفتات من مالها بينمايعمل البعض لمنع استعادة للمال المهرب وتحميل المودع كل الخسارة.يا رب لماذا هذا الظلم https://t.co/qQTKnub49P