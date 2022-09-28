"يا رب"... تغريدة جديدة لغادة عون!

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":



"La beauté de la vérité" يا ريت منشوف عدالة ببلدنا ضد من أفقر الشعب ونهبه وحول امواله الى الخارج وترك الناس المعترة التي لاسند لها محرومة من جنى عمرها تتسول المصارف لتعطيها الفتات من مالها بينما يعمل البعض لمنع استعادة للمال المهرب وتحميل المودع كل الخسارة. يا رب لماذا هذا الظلم".

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