الرئيس ميقاتي استقبل السفير الصيني بحضور الوزير قرم

Advertisement

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاتصالات جوني قرم ، سفير الصين في لبنان تشيان مين جيان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي ، وتم البحث في موضوع الهبة الصينية التي تعنى بتأمين الطاقة الشمسية لهيئة أوجيرو، وتبلغ نحو ثمانية ملايين دولار.وحضر اللقاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر