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لبنان

الرئيس ميقاتي استقبل السفير الصيني بحضور الوزير قرم

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:43
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور  وزير الاتصالات جوني قرم ، سفير الصين في لبنان تشيان مين جيان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي ، وتم البحث في موضوع  الهبة الصينية التي تعنى بتأمين الطاقة الشمسية لهيئة أوجيرو، وتبلغ نحو ثمانية ملايين  دولار.
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وحضر اللقاء رئيس  مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر 
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