هذا ما سيعلنه باسيل عصراً

أكدت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" ان موقف التيار الوطني الحر من موضوع المشاركة في جلسة مجلس النواب غداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيعلنه النائب جبران باسيل في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عصر اليوم.

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