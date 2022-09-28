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لبنان

مجموعة من المحتجين امام دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس

Lebanon 24
28-09-2022 | 04:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع حوالي 15شخصا من أصحاب المراكب البحرية المخصصة للنزهة، امام دارة الرئيس نجيب ميقاتي في الميناء في طرابلس، احتجاجا على الضريبة الجديدة التي تم فرضها عليهم والتي صدرت عن مديرية النقل البري.
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نجيب ميقاتي

طرابلس

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