Advertisement

لبنان

بيان من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 04:49
A-
A+
Doc-P-994978-637999629875354510.jpg
Doc-P-994978-637999629875354510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" لمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات الذي يُصادف اليوم، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أن "هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة الينا، إذ ان قانون حق الوصول إلى المعلومات الرقم 28/2017 المعدّل بالقانون الرقم 233/2021  كرّس للمواطنين في لبنان حقّهم في الوصول إلى المعلومات تمهيداً لتحقيق الحكم الرشيد، وشكّل خطوة إصلاحية مميّزة وضعت البلاد على سكّة البلدان الأكثر تطوراً في مجال تعميم مبادئ الشفافية والديموقراطية التشاركية وحقوق الإنسان".
Advertisement

وقال:"لقد استكملت هذه الخطوة اخيرا بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المعنيّة الأساسية بتطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذه، والذي يُكرِّس ثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد في لبنان".

واوضحت الهيئة انها ستُبادر إلى "تفعيل عملها في هذا المجال، وبذل كل الجهود لضمان حقّ الوصول إلى المعلومات بطريقة فوريّة وفعّالة في أقرب وقت وفور توافر الإمكانات المادية واللوجستية لذلك، مع ضرورة العمل على إرساء الحكومة الإلكترونية للحدّ من تفشّي الفساد".

واهابت بالإدارات العامّة وموظفي المعلومات المُكلّفين لديها، "القيام منذ الآن بموجباتهم وفق هذا القانون، من موجبات النشر حُكماً على مواقعها الإلكترونية، وتمكين كل شخص، طبيعي أو معنوي من دون إبطاء، من الوصول والإطّلاع على المعلومات التي يطلبونها وفقا لأحكام هذا القانون وأهدافه السامية".

وشكرت "للمنظمات الدولية والاقليمية والإدارات المعنيّة، تعاونها ودعمها لها في كل ما تقوم به من جهود للوصول قريباً إلى الإضطلاع بالمهام التي أناطتها بها قوانين مكافحة الفساد، وفي طليعتها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أحد أعمدة الديموقراطية الفاعلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:14 | 2022-09-28
06:00 | 2022-09-28
05:00 | 2022-09-28
04:36 | 2022-09-28
07:18 | 2022-09-28
08:01 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website