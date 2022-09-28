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لبنان

كتلة "المشاريع": طرابلسي وناجي سيشاركان في جلسة انتخاب الرئيس

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:20
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أعلنت كتلة "المشاريع النيابية" ان "عضوي الكتلة النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، سيشاركان في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد".
 
 
وقالت الكتلة في بيان: "ظل ما يشهده لبنان دولة ومؤسسات وشعبا، ونظرا لتردي الأوضاع والوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ومع دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس في التاسع والعشرين من أيلول لانتخاب رئيس للجمهورية، تعلن الكتلة أن عضويها النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي سيشاركان في هذه الجلسة على أمل أن تشكل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق فالشعب اللبناني لم يعد يحتمل تفويت الفرص وإضاعة الوقت وهو يتطلع إلى الإنقاذ الحقيقي قبل غرق المركب بمن فيه".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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