حايك يُرحّب بالدعوة الى اولى جلسات انتخاب الرئيس

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رحب المرشح لرئاسة الجمهورية زياد حايك بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل ظهر غد الخميس معتبرا انها مبادرة تستحق الترحيب والتقدير في توقيتها وشكلها ومضمونها.واعتبر حايك ان هذه الخطوة تترجم ما قال به الدستور واكد الحاجة الى انتخاب الرئيس العتيد من ضمن المهلة الدستورية منعا لاي شغور سبق للبنانيين ان خبروا نتائجه السلبية والخطيرة في كل المجالات.وانتهى الى القول: انها مناسبة لمناشدة النواب الـ 128 للقيام بواجبهم بانتخاب الرئيس فالمهلة الدستورية ليست مجرد "مهلة للحث" على القيام بهذه الخطوة انما هي "واجب وطني وملزم".