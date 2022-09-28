سامي الجميّل التقى بخاري: لضرورة استعادة لبنان قراره

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وجرى عرض لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان.



Advertisement وحضر اللقاء، النائبان نديم الجميل والياس حنكش، اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. وحضر اللقاء، النائبان نديم الجميل والياس حنكش، اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

وأكد اللقاء وفق بيان عن "الكتائب"، "وجود رغبة لدى المجتمعين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من اصلاحات وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي ".



اضاف البيان:" كانت مناسبة ليقدم الجميّل التهنئة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ،آملاً ان تحمل هذه الخطوة مزيداً من الازدهار والتقدم للملكة وشعبها".