ميقاتي استقبل ورونيكا... وماذا قال وزير العمل عن الرواتب؟

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا نتائج مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والاجتماعات التي عقدها هناك.

وقالت ورونيكا بعد زيارة السراي الحكومي: " تبادلنا في أجواء زيارة دولة الرئيس لنيويورك التي كانت ناجحة جدا، وتخللها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين فيها، كما حددنا في لقاء اليوم أولويات نشاطات الأمم المتحدة في لبنان".

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وإستقبل رئيس الحكومة ، في حضور وزير الاتصالات جوني قرم ، سفير الصين في لبنان تشيان مين جيان قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتم البحث في موضوع الهبة الصينية التي تعنى بتأمين الطاقة الشمسية لهيئة أوجيرو، وتبلغ نحو ثمانية ملايين دولار.وحضر اللقاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

الوزير بيرم

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال بعد اللقاء: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء اجتماع منظمة العمل العربية.

وردا على سؤال قال "إن الرواتب يجب أن تكون مطابقة لمنطق متطلبات العيش الكريم، وسيتم العمل عليها مستقبلا من خلال على طريقة التدرج، فهناك قناعة ثابتة وواضحة لمستها في كل النقاشات في اللجان الوزارية بأن الرواتب يجب أن تتطور شيئا فشيئا لتصبح مطابقة لمتطلبات العيش الكريم".

أضاف:" يجب أنصاف كل فئات العاملين لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، والأصل أن تكون الدولة راعية لجميع أبنائها وان تبادر، ولكن الأمور ليست سهلة بسبب الظروف الإقتصادية، ويفترض بالدولة أن تنصف الجميع بخطوات متدرجة وأن تعطي أشارة بأنها تريد أن ترعى جميع أبنائها لتبقى القطاعات مستمرة. هناك تفاؤل من مكان أخر، وهو ملف النفط والغاز والذي هو على السكة الصحيحة، واستطاع لبنان أن يفرض معادلة الاستخراج بالأستخراج، وتبنتها الدولة اللبنانية والموقف اللبناني موحد سواء على مستوى الدولة والمقاومة والناس، فهذا حق استراتيجي مهم لنا ولأجيالنا".

أضاف" نعمل على نظام للقطاع الخاص بالتعاون مع الضمان الإجتماعي،وهذا النظام تنص عليه المادة ٥٤ -الفقرة الخامسة، وتعطي إمكانية للمضمون أن يختار معاشا تقاعديا، وهذا غير موجود. لقد وجهت رسالة لإدارة الضمان وتم التفاعل معها، وألفت لجنة لوضع مخرجات ودراسة اكتوارية سنناقشها الأسبوع المقبل، وعلى أساسها يتم الأتفاق بين أصحاب العمل والعمال وبين الضمان الإجتماعي ووزارة العمل، ونوجه كتابا الى مجلس إدارة الضمان لأقرار هذا النظام والمصادقة عليه بمرسوم في مجلس الوزراء.

كما إجتمع مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار.

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب كريم كبارة.