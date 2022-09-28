لابا سمعاني اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور لابا سمعاني مؤتمراً صحفياً في مركز الرابطة الثقافية في طرابلس، أعلن خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية .

وخلال المؤتمر، قدم سمعاني نبذة عن رؤيته للبنان ٢٠٥٠ ، واكد "الرجوع إلى شروط بكركي والتزام المواطنية الصالحة"، داعيا الى "لبنان واحد مع إخوانه العرب، والى علاقة متينة مع الشرق والغرب"، ساعياً "للتخلص من الطبقة السياسية، وللبنان القانون وإعادة الناس الى ثقتهم بدولتهم والقضاء النزيه ودولة تصون المواطن"، مؤكدا "اهمية شفافية الطبقة السياسية ودور المرأة المتقدم".

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وشدد سمعاني على أن "لبنان الذي نريد، يراعي الشباب المهمش الساعي الى الهجرة"، مستنكرا "المخاطر التي يقوم بها الشباب عبر زوراق الموت" .



كما شدد على انه" من واجب لبنان ان تكون علاقته مع سوريا علاقة احترام وود"، منوهاً بـ"القضية الفلسطينية قضية الحق والواجب، وحيث من واجب جيل شباب لبنان الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى عودتهم الى وطنهم"، مشيرا إلى واقع المصارف و"ضرورة وجود خطة عمل ثنائية تطبق على مدى قصير واخرى على مدى طويل ، يقابل ذلك تشجيع الزراعات والصناعة والمبادرات المحلية".



وطالب بـ"فترة رئاسة انتقالية، تتلازم مع صلاحيات استثانيئة للحكومة مع احتفاظ المجلس بدوره الرقابي، وبعودة النازحين السوريين وحسم قضية انفجار مرفأ بيروت ووقف المضاربة على الليرة اللبنانية"، مؤكدا "زيادة عديد الاجهزة الامنية والعسكرية والسماح بزراعة الحشيشة مع منع تجارتها واستخدامها في صناعة الأدوية".



وشدد على "ضرورة تعديل المادة ٨٠ من الدستور المتعلق بمحاكمة الوزراء، ومنع احتكار التجار وما ينتج عن ذلك من متاجرة بالناس"، داعيا الى "استقلالية الجامعة اللبنانية، والى خطة اصلاحية تلي مرحلة اولى من استتباب الأمن والاستقرار الإقتصادي، والشروع بتغيير الذهنية السائدة وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية".