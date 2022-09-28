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لبنان

بوشكيان تابع مع ممثل الأمم المتحدة تطوير الصناعات الغذائية ودعم المرأة

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:12
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التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال  جورج بوشكيان، الممثل المقيم للامم المتحدة في لبنان ادوار بايغبيدير، وتناول البحث مسار تنفيذ برنامج تطور الانتاج القطاعي ( PSDP ) الذي انضمت الى تنفيذه ست وحدات تابعة للأمم المتحدة مع وزارة الصناعة.
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ويتناول المشروع ايجاد فرص عمل وتطوير الفرص في قطاع الصناعات الغذائية، مع التركيز على دعم المرأة في المناطق الريفية. مع العلم ان البرنامج مموّل من كندا، وتنفذه منظمات يونيدو، الفاو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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