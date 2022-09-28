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لبنان

وزير الأشغال يطلق غداً الورشة التحضيرية لتنظيف مجرى نهر الغدير

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:52
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يطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه من على جسر الأرامل - نهر الغدير الورشة التحضيرية لاشغال تنظيف وتعزيل مجرى النهر قبل بدء فصل الشتاء، وذلك في الاولى والدقيقة الـ45 من ظهر غد الخميس في 29 الحالي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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نهر الغدير

وزارة الأشغال

علي حمية

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