الياس المر يتعرض لحادث مؤسف في إسبانيا... حالته مستقرة ويخضع للمراقبة في مستشفى إسباني

على أثر شيوع خبر تعرّض الوزير السابق الياس المر لحادث مؤسف خلال قضاء اجازته في اسبانيا، توالت الإتصالات للإطمئنان إلى صحته، حيث أفيد أن حالته مستقرة، وهو يخضع للمراقبة في أحد المستشفيات الإسبانية.

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وفي التفاصيل ان المر سقط في أحد المنحدرات أثناء تجوّله سيرًا على الأقدام، ليعود الى الفندق، الا أن حالته ما لبثت أن تدهورت وجرى نقله على جناح السرعة الى المستشفى ليتبيّن بأنه مصاب بكسور عدة في ضلوعه، إضافة الى نزيف داخلي مما إستدعى إجراء عمليات جراحية عاجلة.



"لبنان ٢٤" يتمنى للوزير المر الشفاء العاجل ومعاودة نشاطه الطبيعي قريبا.