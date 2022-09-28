ماكرون والملف اللبناني إلى قمة دول جنوب الاتحاد الاوروبي

قال مصدر رئاسي فرنسيّ إنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون سيطرح الموضوع اللبناني أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في إسبانيا الجمعة"، وذلك بحسب ما أفادت "الجديد".

Advertisement

وأضاف المصدر أنّ "ماكرون سيُذَكِّر خلال قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، وخصوصاً الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل".