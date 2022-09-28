يمتهن سرقة المنازل مستغلا عمله كسمكري.. هل وقعتم ضحيته؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:





"إلحاقا لبلاغنا الصادر بتاريخ 23-09-2022، حول تمكّن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية وتوقيف منفّذ عدد من سرقات المنازل ضمن مدينة بيروت الذي يستغل طبيعة عمله كسمكري، ويدعى: ح. ع. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) الملقب بـ “الشيخ".

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وفي خلال التحقيق معه، اعترف بسرقة عدد من المنازل ضمن مناطق الروشة، تلة الخياط والمصيطبة، وتم ضبط كمية كبيرة من المسروقات في منزله وفي مكان عمله.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى ثكنة إميل الحلو -فرع معلومات بيروت أو الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".