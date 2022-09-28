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لبنان
جريحان بينهما شرطي بلدية في تبادل لإطلاق النار في البازوريّة!
Lebanon 24
28-09-2022
|
07:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع اشكال فردي في منطقة البازورية، شرق مدينة صور، تطوّر الى إطلاق نار متبادل، مما ادى الى سقوط جريحين، أحدهما شرطي بلدية. وتمّ نقلهما الى المستشفى.
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