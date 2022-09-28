بري استقبل السفيرة الاميركية وبحث مع الحلبي في الاوضاع التربوية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وكان عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



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كما واستقبل الرئيس بري، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، وعرضا للاوضاع التربوية. كما واستقبل الرئيس بري، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، وعرضا للاوضاع التربوية.



وبعد اللقاء، قال الحلبي: "عرضت مع بري ما يسهل عودة التلاميذ الى الصفوف وافتتاح السنة الدراسية في المدارس الرسمية ابتداء من اول الاسبوع المقبل، لا سيما في ما خص قانون الموازنة الذي نص على عطاءات تتصل بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والتعليم المهني وكذلك في الجامعة اللبنانية وقد اطمأنيت الى التفسيرات التي تلقيتها من دولة الرئيس بري في شأن استفادة جميع العاملين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من هذه العطاءات التي أقرها قانون الموازنة".



أضاف: "من جهة ثانية، تحدثت مع دولة الرئيس في مشاريع قوانين تنوي وزارة التربية ان تتقدم بها من المجلس النيابي الكريم لا سيما في ما يتصل لجهة رسوم الامتحانات ومخالفات الجامعات وتعديلات في قانون التعليم العالي كذلك في ما خص قانون الجامعة اللبنانية وتحويلها اجراء الاستثمارات وتمديد العمل بقانون التعليم المدمج في التعليم العالي".

وردا على سؤال عن شمول العاملين في التعليم المهني الاستفادة من العطاءات التي اقرت في قانون الموازنة، أجاب الوزير الحلبي: "كل من يتقاضى مالا عموميا كما ورد في النص الذي تلي في الجلسة النيابية سوف يستفيد من هذه العطاءات".