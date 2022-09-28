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لبنان

اللواء ابراهيم التقى سفير بريطانيا في زيارة تعارفية

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:01
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه ظهر اليوم،  السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول HAMISH COWELL في زيارة تعارفية، وقد تمنّى له اللواء ابراهيم التوفيق في مهامه الجديدة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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عباس ابراهيم

بريطانيا

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