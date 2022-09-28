Advertisement

لبنان

عون عرض مع السيد التطورات وبحث وشريم في مستحقات الجامعة اللبنانية من عائدات الـ"PCR"

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:31
A-
A+
Doc-P-995060-637999762189138209.png
Doc-P-995060-637999762189138209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض  رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع النائب اللواء جميل السيد، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية، "في ظل التعقيدات الطارئة التي تنذر بعواقب اسوأ في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يمكن ان ينتج من ذلك من اشكاليات دستورية على المستوى الوطني العام او على مستوى ادارة شؤون الدولة".
Advertisement

ورأى  السيد أن "الحل الاسرع لهذه الاشكالية هو المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية لان ذلك يؤدي حكماً الى تشكيل حكومة جديدة وفقاً لظروف اكثر استقراراً".
 
 
واشار الى انه بحث مع الرئيس عون "في موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية على ضوء توقع تلقي لبنان نصاً شبه نهائي من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في خلال اليومين المقبلين".


واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم التي قال بعد اللقاء انه "تم التباحث مع عون في موضوع مستحقات الجامعة اللبنانية من عائدات الـPCR في مطار بيروت، بعد الغاء المادة 76 من الموازنة المتعلقة بها وتحويل الموضوع الى القضاء. علماً ان الملف عالق في القضاء منذ اشهر ونحن على ابواب عام جامعي جديد لا يزال متعثراً"، واعتبرت ان "هذه المستحقات حق للجامعة وباب خلاص لها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-09-28
10:50 | 2022-09-28
10:44 | 2022-09-28
10:41 | 2022-09-28
10:33 | 2022-09-28
10:32 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website