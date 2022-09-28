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لبنان

بوصعب بحث مع فرونتسكا وسفيري بلجيكا واستراليا بملفي الترسيم وانفجار المرفأ

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:29
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، كلا من سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaeke وسفير استراليا في لبنان Andrew Barnes  والمنسقة الخاصة للامم المتحدة Joanna Wroneska.
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وعرض معهم  لخطة التعافي المالية والقوانين المرتبطة. كما تم الاطلاع على آخر المستجدات في ملف ترسيم الحدود البحرية.
 
 
وتطرق البحث الى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والى العقبات التي تمنع السير قدما في هذا الملف، حيث شرح بو صعب ان "العقدة اليوم حلها يبدأ في قرار تعيين رؤساء غرف التمييز وهذا من صلاحية مجلس القضاء الاعلى".
 
وختم بو صعب سلسلة لقاءاته مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima حيث تم البحث في سبل التعاون وتبادل الملاحظات من اجل تسهيل اقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي بما فيها قانون "الكابيتال كونترول".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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