إبتداءً من هذا التاريخ... إليكم سعر الصرف الرسمي الجديد

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ "السعر الصرف الرسمي الذي سيعتمده مصرف لبنان هو 15 ألف ليرة للدولار، بدلا من 1507"، وأشار إلى أنّ "هذه الخطوة تهدف لتوحيد أسعار الصرف العديدة في البلاد".

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