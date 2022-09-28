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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية أقرت توقيع إتفاقية التعاون بشأن براءات الإختراع وإتفاقية قرض مع البنك الدولي

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:46
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والنواب الأعضاء.



وأعلن النائب علامة أن "لجنة الشؤون الخارجية إستكملت درس مشروعي قانون محالين إليها: الأول يتعلق بتوقيع إتفاقية التعاون بشأن البراءات، وانضم لبنان إليها، وتضم 152 دولة".
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وأشار إلى أن "لبنان يستفيد من هذه الإتفاقية ويسجل براءات الإختراع ونشجع الأشخاص الذين لديهم هذه الإبتكارات أن يسجلوها والمسثمر الذي لديه إيمان بهذه الإبتكارات أن يستثمر ويساعد أصحاب الشأن".

ولفت إلى أن "هذه الإتفاقية تضمن أن نحمي هؤلاء الأشخاص وتفتح المجال لأشخاص لديهم حقوق ملكية فكرية يرغبون بتسجيلها في لبنان نظرًا لأن لبنان لا يتقاضى رسومًا مرتفعة كتلك الموجودة في الخارج، وقد تم إقرار هذا المشروع".

وأوضح علامة أن "المشروع الثاني له علاقة بإتفاقية قرض مع البنك الدولي ونوقش بحضور وزير الصحة، والقرض بقيمة 25 مليون دولار ولبنان يستفيد أن يكون حاضرًا في حال حصلت جائحة جديدة ويستفيد أن يحول قسم أمن هذا القرض ليسدد فواتير الإستشفاء وبالتالي التخفيف عن كاهل المواطن".

وبعد النقاش تم إقرار المشروع.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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