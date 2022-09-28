أطلق عدّة طلقات ناريّة في الهواء في باب التبانة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "إ.ف" أقدم على إطلاق عدة طلقات نارية من مسدسه الحربي في الهواء، في محلة باب التبانة، نتيجة خلافات عائلية، وفرّ بعدها الى جهة مجهولة.