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لبنان

أطلق عدّة طلقات ناريّة في الهواء في باب التبانة... ما السبب؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "إ.ف" أقدم على إطلاق عدة طلقات نارية من مسدسه الحربي في الهواء، في محلة باب التبانة، نتيجة خلافات عائلية، وفرّ بعدها الى جهة مجهولة.
 
 
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وحضرت القوى الأمنية وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.
 
 
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