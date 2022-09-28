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لبنان

متى يبدأ العام الدراسيّ الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-09-2022 | 09:03
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افادت المعلومات انه خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الاثناء بين وزير التربية عباس الحلبي والروابط لتحديد العام المقبل، حيث علم ان العام الدراسي سيبدأ في 3 تشرين الأوّل المقبل.
وافادت العلومات انه تم تعديل أجر ساعة المتعاقدين في المدارس الرسمية ليصبح  100 الف ليرة في التعليم الأساسي و180 الف ليرة في التعليم الثانوي.
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وعلم ان الحوافز المالية ستدفع  بالدولار عبر الـ"omt" وليست على منصة صيرفة كما كانت في العام الفائت.
وفيما خص اساتذة المستعان بهم في الثانوي، علم انه تم تسوية اوضاعهم ولن يصرف اي استاذ مستعان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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