Advertisement

لبنان

إخبار من المرتضى امام النيابة العامة المالية في حق شخصين.. والسبب؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 09:11
A-
A+
Doc-P-995074-637999786519850578.jpg
Doc-P-995074-637999786519850578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى اليو، إخبارا أمام النيابة العامة المالية،  في حق كل من المدعو م.ز. وشقيقه المدعو ز.ز. لإقدامهما على التعدي بقوة السلاح على موقع أفقا الأثري ومحيطه الدَّاخل في الأملاك العامة العائدة للوزارة تحقيقا لمنفعة شخصية على حساب الصالح العام.
Advertisement
 
 
كما وجه الوزير المرتضى كتابا إلى  وزير الداخلية والبلديات وكتابا آخر إلى وزير الدفاع لكي يتفضل كلّ منهما بإجراء ما يلزَم لحماية الموقع المذكور ومحيطه من تجاوزات المرتكبين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:48 | 2022-09-28
16:42 | 2022-09-28
16:25 | 2022-09-28
16:18 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
15:04 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website