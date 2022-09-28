إخبار من المرتضى امام النيابة العامة المالية في حق شخصين.. والسبب؟

قدم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى اليو، إخبارا أمام النيابة العامة المالية، في حق كل من المدعو م.ز. وشقيقه المدعو ز.ز. لإقدامهما على التعدي بقوة السلاح على موقع أفقا الأثري ومحيطه الدَّاخل في الأملاك العامة العائدة للوزارة تحقيقا لمنفعة شخصية على حساب الصالح العام.

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كما وجه الوزير المرتضى كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات وكتابا آخر إلى وزير الدفاع لكي يتفضل كلّ منهما بإجراء ما يلزَم لحماية الموقع المذكور ومحيطه من تجاوزات المرتكبين.