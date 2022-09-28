المجلس العام الماروني: نجدد دعمنا المطلق لمواقف الراعي الحكيمة

جددت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني "دعمها المطلق لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحكيمة في هذه المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، متمسكةً بطرح الحياد الإيجابي"، محذّرةً من أنّ "كلّ تأخير في اتّخاذ القرارات المسؤولة يعني مزيدًا من تضييع الوقت أمام إخراج اللبنانيين من مآسيهم والذهاب إلى تعميق الأزمة".

وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة المهندس ميشال متى، أعربت الهيئة عن أسفها وحزنها "لوفاة المطرانَين طانيوس الخوري وبولس إميل سعادة"، متقدمة من "البطريرك الراعي، بإسم المجلس رئيسًا وأعضاء والجمعيات التابعة له بأحر التعازي، راجين الله أن يسكنهما في ملكوته السماوي مع القديسين والأبرار وأن يُلهم غبطته وعائلاتهما الصبر والسلوان"، ولفتت الى ان المجلس "كان أبرق إلى البطريرك الراعي معزّيًا بالفقيدَين الكبيرَين".

وإعتبر البيان أنّ "لبنان محظوظً لإختيار قداسة البابا فرنسيس المونسنيور باولو بورجا ليكون السفير البابوي الجديد في لبنان لمعرفته بالتركيبة اللبنانية الفريدة، كونه كان مستشارًا أول في السفارة البابوية لفترةٍ من الزمن. أحرّ التهاني للقاصد الرسولي الجديد وتحية إحترام وتقدير معطوفة على الشكر والإمتنان للمونسنيور جوزيف سبيتيري على جهوده ومساعيه الطيّبة لمساعدة لبنان في أصعب ظروفه متمنّين لسعادته الخير والتوفيق في مهمته الجديدة".

واضاف: "لم يخف المجلس العام الماروني قلقه من الفوضى التي تهدد البلاد بفعل تداعيات الأزمة المالية وسوء حالة المواطن أمام انكفاء الوزارات"، مشددًا على "وجوب الإسراع في تأليف حكومة والمبادرة إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية والإنطلاق معًا بمسيرة منتجة لا ألغام تعطيلية فيها رحمة بالناس بعدما صار الفقر والجوع قاتلين لهم، برًا وبحرًا وفي كل اتجاه".

وتابع: "أمام هذه الإستحقاقات السياسية والإقتصادية التي ينتظرها لبنان ومنعًا للوقوع في الفراغ الدستوري والشغور في الموقع الرئاسي الأول في البلاد، دعا المجلس العام الماروني البرلمانيين إلى القيام بواجبهم وتحكيم ضميرهم، وعبّر عن رفضه كل عرقلة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وعدم احترام المواعيد الدستورية والأولويات التي رسمتها بكركي على هذا الصعيد، كون الرئاسة الأولى في لبنان مرتبطة جوهريًا بالوجود المسيحي فيه وبالحضور المشرقي، حيث أن المسيحيين في لبنان والعالم العربي يولون أهمية بالغة على احترام موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية كونه الموقع المسيحي الوحيد على هذا المستوى في الشرق الأوسط، واحترامه يحمل الطمأنينة إلى المسيحيين ويكرّس التوازن الطائفي والعيش المشترك والميثاق الوطني ويساهم في التصدي لظواهر الهجرة والإضطهاد والنزيف المستمر في صفوف الشباب".

وتوقَّفت الهيئة عند "قافلة مراكب الموت التي حوّلت البحر إلى مقبرةٍ جماعيّةٍ، وآخر فصولها فاجعة الزورق الذي أبحَر بطريقة غير شرعية من طرابلس اللبنانية وغرق قبالة السواحل السورية مُخَلّفًا عددًا كبيرًا من الضحايا أطفالًا ونساءً ورجال، اختاروا تحدّي الموت في عمق البحار هربًا من واقعٍ معيشي مُظلم وأليم إلى مستقبلٍ مجهولٍ ومحفوفٍ بالمخاطر نحو دولةٍ تؤمّن لهم الحد الأدنى من مستوى حياةٍ كريمة لطالما حلموا بها".

وأهابت بـ"الدولة للتصدي لهذه الظاهرة الغريبة والمشبوهة من حيث كثرة الإقبال على الموت المدفوع ثمنه مُسبَقًا من قبل الضحايا، مع ضرورة ضبط الموانئ ومطاردة المتورّطين وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بحقّهم ليكونوا عبرةً لغيرهم، لتجنيب لبنان المزيد من المآسي".

في سياق آخر، أثنت الهيئة على "الإنجاز الفني الذي حقّقته فرقة الرقص الإستعراضية اللبنانية "ميّاس" بعد فوزها بأهمّ برامج الإستعراض العالمية، حيث أبهرت الجميع بعروضها الراقية التي أوصَلت لبنان إلى العالمية وأدخلت الفرحة والضوء على قلوب اللبنانيين الذين يعيشون وسط أزمات قاتمة لا تنتهي".

ولفت البيان الى ان "المجتمعين تباحثوا في قضايا المجلس الداخلية المختلفة والمتصلة بالخدمات الإنسانية والإجتماعية والطبية التي يخصصها للجمعيات التابعة له ولمراكزه الصحية، بعدما ازداد عدد المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعاني منها اللبنانيون".