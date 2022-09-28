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لبنان

حملة مجانية لتلقي 200 لقاح فايزر في بلدية صيدا غداً

Lebanon 24
28-09-2022 | 09:49
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أعلنت بلدية صيدا أن "فريقا من جمعية ميدير سيقوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وبلدية صيدا، بحملة تلقيح فايزر (مجانية) في مبنى البلدية، وذلك يوم غد الخميس، من التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر".
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ولفتت البلدية في  البيان الى أن "الجمعية تقدم الجرعات الأربعة:

 - الجرعة الاولى من عمر 12 سنة وما فوق، والافضلية لمن أتم التسجيل مسبقا على منصة وزارة الصحة العامة لتسريع عملية اعطاء اللقاحات.

وللتسجيل الدخول الى هذا الرابط

https://covax.moph.gov.lb/ impactmob ile/vaccine

- الجرعة الثانية: قد مر 21 يوما من موعد الجرعة الأولى.

 - الجرعة الثالثة:  قد أتم خمسة أشهر من موعد الجرعة الثانية.

 - الجرعة الرابعة: قد أتم 6 اشهر من موعد الجرعة الثالثة".
 

وشددت على ضرورة "احضار الهوية والهاتف للشخص المعني"، مؤكدة أن "كل من لديه عوارض رشح لا يمكنه اخذ اللقاح"، كاشفة أن "الحملة تتضمن ما يقارب الـ 200 لقاح".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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