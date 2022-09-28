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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل وفداً من رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
28-09-2022 | 09:54
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استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وفداً من رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية ضم رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور عامر حلواني، والدكتور سعيد حسين، والدكتور محمد العاكوم، والدكتور نجاد عبدالصمد، ورئيسة اللقاء التقدمي للاساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان، والدكتورة ندى أبو علي، والدكتور ماهر الرافعي، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، حيث جرى عرض مختلف المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة والسبل المتاحة لحماية العام الجامعي من الانهيار وكيفية تكريس حق الطلاب بالحصول على التعليم وبالوقت نفسه الحفاظ على حقوق الأساتذة وعلى دور الجامعة اللبنانية ورسالتها.
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وقد أكد النائب جنبلاط ايلاء اللقاء الديمقراطي الأهمية القصوى لملفات وقضايا الجامعة اللبنانية، والقناعة الراسخة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي بأهمية الدور الكبير المناط بالجامعة خصوصا في ظل الصعوبات القاسية على مستوى الحياة المعيشية والاوضاع الاقتصادية التي تكرس الحاجة إلى الجامعة الرسمية. وكلّف النائب جنبلاط شهيب وناصر بمتابعة المطالب التي حملها الوفد.

كما استقبل النائب جنبلاط، رئيس حزب السلام روجيه اده، بحضور النائبين أكرم شهيب وفيصل الصايغ، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة.
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