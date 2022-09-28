المرتضى استقبل مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز للثقافة الدينية الشيخ وسام سليقا ناقلا تحيات شيخ العقل الدكتور سامي ابو المنى.

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وتم خلال اللقاء التداول في الواقع الثقافي في لبنان بشكل عام، وفي المناطق والقرى النائية التى تحظى اهتماما خاصا من الوزير، حيث أعرب الشيخ سليقا عن تقديره لجهود الوزير "وجودا وحضورا، في المناسبات الثقافية في كل المحافظات في خطوة لتحقيق الانماء المتوازن عبر الثقافة على امل ان يتحقق هذا الانماء في مختلف القطاعات".



وتسلم الوزير المرتضى من ضيفه لوحة فنية من أعماله بالخط العربي.

كما وإستقبل المرتضى المدير العام ونائب رئيس جمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله مع وفد من الجمعية، ناقلا تحيات وشكر رئيس جمعية المبرات الخيرية العلامة السيد علي فضل الله لرعاية الوزير وحضوره المؤتمر التربوي الحادي والثلاثين "التكنولوجيا الرقمية ودورها في التربية والتعليم ": فرص وتحديات".

كما نوه الدكتور فضل الله باسم الجمعية بكلمة الوزير في المؤتمر التي شدد فيها على "ان لبنان الغد الذي ليس له لينجو من وقع الأزمات المتلاحقة التي تنهال عليه اقتصاديا وسياسيا، إلا أن يولي عناية كبيرة لبث الوعي الذي تمثل جمعية المبرات الخيرية رافدا من روافده وقلعة من قلاعه وفخرا لكل لبناني، بل كل عربي نبيل، وكل حرّ يسعى لخدمة الإنسان والارتقاء به بعيدا عن كل العناوين الطائفية والسياسية والعرقية المفرقة".

وقد ضم الوفد إضافة الى الدكتور فضل الله كلا من الشيخ فؤاد خريس، علي هيدوس وابراهيم علاءالدين.