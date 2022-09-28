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لبنان

بيان من نقابة موظفي وعمال كهرباء قاديشا… ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:02
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أشار مجلس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا، الى انه "ازاء الوضع المأسوي الذي تعاني منه الشركة سواء على صعيد الوضع المالي الناجم أساسا عن الازمة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا الحبيب بشكل عام وشركتنا بشكل خاص، وذلك على صعيد انعدام التوازن المالي من خلال التعرفة التي لا تتوافق مع الكلفة الفعلية وبالمقارنة مع ما تستوفيه المولدات الخاصة الذي انعكس على الوضع المالي للشركة مضافا اليه التراجع بالتغذية الكهربائية التي لامست الانعدام الكلي".
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واوضح المجلس في بيان أن "هذا الامر دفع النقابة الى اجراء مراجعات عدة وعنيدة على الصعد كافة ومع مختلف المرجعيات بهدف ايجاد الحلول المناسبة ولو مرحليا بغية تأمين السبل لتحويل الشركة كي تستطيع القيام بواجباتها أكان على صعيد الرواتب اوالالتزامات بدءا من كافة المتطلبات الاستثمارية ولو في الحد الادنى ( صيانة الاعطال وغيرها).وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح بتأمين تمويل موقت للقاديشا من خلال المؤسسة الام كهرباء لبنان وهنا لا بد من التنويه بالتجاوب البناء من مجلس ادارة كهرباء لبنان وعلى راسه سعادة المدير العام المهندس كمال الحايك وعضو مجلس الادارة الاستاذ كريم سابا". 
 
 
وتابع البيان: "ولا ننسى اطلاقا الدعم المطلق من رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر ورئيس اتحاد عمال لبنان الشمالي النقيب شادي السيد. كذلك لا بد من الاشارة والتنويه للجهد والمتابعة التي بذلت من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي على كافة الصعد".
 
 
وعاهد مجلس النقابة، "الهيئة العامة الاستمرار والسعي للحفاظ على ديمومة العمل والمكتسبات وتطويرها الى الافضل.مع العلم أن جميع المستخدمين من عمال وموظفين قد صبروا ما فيه الكفاية أملين من المعنيين التحرك سويا لايجاد الحلول المناسبة لتأمين التغذية الكهربائية واقرار تعرفة واقعية الامر الذي سوف ينعكس ايجابا على صعيد التوازن المالي وعلى تأمين الكهرباء الى اهلنا معاهدين الرأي العام الاستمرار في تأمين كافة ما يتطلبه ذلك منا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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