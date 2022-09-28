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لبنان

بدران بحث ونقيب تكنولوجيا التربية في تفعيل التعاون بين الجامعة اللبنانية والنقابة

Lebanon 24
28-09-2022 | 10:26
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استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية – المتحف، نقيب تكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي يرافقه ووفد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.
 
وخلال اللقاء، بحث الطرفان في سبل تفعيل التعاون بين الجامعة اللبنانية والنقابة، وتم تكليف الدكتور منصوري بتمثيل الجامعة اللبنانية في مجلس أمناء النقابة.
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وشدد النقيب بعلبكي على ضرورة تشكيل مجلس أمناء أكاديمي يضم خمسة خبراء من كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية التربية وكلية التكنولوجيا ومركز علوم اللغة والتواصل، مشيرا إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لطرح جميع الأفكار والمبادرات العلمية والأكاديمية والابتكارية ومواكبة استراتيجية التحول الرقمي ضمن خطة عمل مشتركة.
 
من جهته، أبدى بدران تجاوبه مع المقترحات المطروحة وشكر النقابة ومجلس إدارتها على المساعي التي تبذلها للربط بين التكنولوجيا والتربية وتطوير طرائق التعليم والابتكار في التعليم لتواكب متطلبات العصر بهدف تمكين أصحاب الاختصاص في مختلف ميادين سوق العمل المتخصصة.
 
 
وأكد بدران أن "تكنولوجيا التربية باتت حاجة ملحة مع حلول التحول والحوكمة الرقمية في التعليم العالي، مما يزيد من جودة مخرجات التعليم العالي بمعايير تحرص الجامعة الوطنية أن تكون في طليعتها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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